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Taksim'deki patlama sonrası sosyal medyaya kısıtlama! BTK 'dan bant uygulaması

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Taksim'deki patlama sonrası sosyal medyaya kısıtlama! BTK 'dan bant uygulaması

İstiklal Caddesi'nde 16.22'de bir patlama meydana geldi. Patlamada can kayıpları artıyor. RTÜK, patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıklarken, BTK da sosyal medyada bant daraltma uygulaması yapıldığını açıkladı.

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Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

İlk önce Twitter ve Instagram gibi platformların akışlarında sorunlar gözlemlenirken daha sonralarda WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarında da sorunlar gözlemlenmeye başladı.

Instagram'da şu anda akış, keşfet ve hikayeler gibi özellikler kullanılamıyorken, Twitter'da da haber akışı sağlanamıyor.

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