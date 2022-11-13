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TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim'deki patlamaya ilişkin taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim'deki patlamaya ilişkin taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Beyoğlu'ndaki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Yaralılara da acil şifa dileyen Şentop, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın, bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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