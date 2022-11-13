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Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili uyarı

Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama sonrası vatandaşları uyardı. Altun, "Dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi öldü 53 kişi de yaralandı. Bombalı saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı açıklama yaptı.

Altun, yazılı açıklamasında, bugün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının yazısıyla yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

Yayın yasağının toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmak amacıyla getirildiğini vurgulayan Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz."

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