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Fransa İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul'daki bombalı saldırısı sonrası acil uyarısı verdi

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul'daki bombalı saldırısı sonrası acil uyarısı verdi

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından acil koduyla sosyal medya paylaşımı yaptı.

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Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal caddesinde 6 kişinin öldüğü 53 kişinin yaralandığı patlamanın ardından Twitter'da Fransız vatandaşları için paylaşımda bulundu.

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu Twitterda; "Fransız toplumuna mesaj: İstanbul İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra bir patlama meydana geldi. Her ne pahasına olursa olsun bu bölgeden ve evinizden herhangi bir çıkıştan kaçının.

Başkonsolosluk tarafından bir kriz masası açılmıştır: +90532 3110619

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır.  " ifadelerine yer verdi.

Fransa Başkons" olosluğu, yerel makamlarla birlikte durumu izlemek üzere harekete geçmiştir.

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