Fransa İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul'daki bombalı saldırısı sonrası acil uyarısı verdi

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından acil koduyla sosyal medya paylaşımı yaptı.

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Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal caddesinde 6 kişinin öldüğü 53 kişinin yaralandığı patlamanın ardından Twitter'da Fransız vatandaşları için paylaşımda bulundu.

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu Twitterda; "Fransız toplumuna mesaj: İstanbul İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra bir patlama meydana geldi. Her ne pahasına olursa olsun bu bölgeden ve evinizden herhangi bir çıkıştan kaçının.

Başkonsolosluk tarafından bir kriz masası açılmıştır: +90532 3110619

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır. " ifadelerine yer verdi.

Fransa Başkons" olosluğu, yerel makamlarla birlikte durumu izlemek üzere harekete geçmiştir.