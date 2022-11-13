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Bakan Koca'dan İstanbul'daki patlama sonrası açıklama: "Yaralıların tedavisi devam ediyor"

Bakan Koca'dan İstanbul'daki patlama sonrası açıklama: "Yaralıların tedavisi devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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