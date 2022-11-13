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EGM İstanbul'daki patlama için harekete geçti: Provokatif paylaşımda bulunan hesaplar tespit edildi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EGM İstanbul'daki patlama için harekete geçti: Provokatif paylaşımda bulunan hesaplar tespit edildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki patlamaya yönelik sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunduğu tespit edilen 25 hesap sahibinin ilgili makamlara bildirildiğini açıkladı.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 

Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu’nda meydana gelen “Patlama” olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir. 

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