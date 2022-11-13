Bakan Bozdağ canlı yayında anlattı: İstanbul'daki hain saldırının detayları ortaya çıktı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen ve terör saldırısı üzerinde durulan patlamanın detaylarını katıldığı canlı yayında anlattı. Bozdağ yaptığı açıklamada, "Bir kadın oradaki banklardan birine 40 dakikadan fazla oturuyor, sonra kalkıyor. Kalktıktan 1- 2 dakika sonra patlama meydana geliyor" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu, İstiklal Caddesinde yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler.

"Terör eylemi olduğu değerlendiriliyor"

Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok.

Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemesinde büyük fayda var.

"Teröristleri bütün dış güçler destekliyor"

Bütün terör örgütlerini dış güçler destekliyor. Dışarıdakiler içeridekileri kullanıyor. DEAŞ terör örgütü, uluslararası bir terör örgütü. Bir bakıyorsunuz İspanya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Çin'e teröristler DEAŞ'a katılmaya geldiler. Ne ara DEAŞ terör örgütü bu dilleri, halkların psikolojisini bilen insanlar yetiştirdi de bu ülkelere gönderdi?

"Türkiye'ye karşı terör üzerinden vekalet savaşı var"

Hepimizin uyanık olması lazım. Birden bire çıkıyor ve Suriye'nin dört bir yanını alıyor. Bir bakıyorsunuz şimdi başka bir yerde. Türkiye'ye karşı terör üzerinden bir vekalet savaşı var. Türkiye AK Parti hükümeti gelmeden önce otomatik silahı olmayan bir ülkeydi. Tayyip Bey ile dünya Türkiye'nin gücüne inandı. Lafta değil icraatta da güçlü bir Türkiye var. Söylemlerin altını atılımlar ile dolduruyor. Savunma sanayiinde kendi kendine yeten bir ülke haline geldik.

"ABD ve Avrupa istediğimiz kişileri iade etmiyor"

Onlarca ülkeden teröristleri talep ettik. ABD'den 232 talebimiz oldu. 1855 talep gelmiş FETÖ ile ilgili, 112 ülkeye 1172 kişi hakkında 1277 dosya göndermişiz. Bugüne kadar bize 3 tane iade var. Şu ana kadar da 122 tane deport edilmiş kişi var. İstediğimiz kişileri ABD de Avrupa ülkeleri de iade etmiyor.

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