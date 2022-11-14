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Kocaeli'de tartışma cinayetle bitti: Oğlunu boğazını sıkarak öldürdü!

Kocaeli'de tartışma cinayetle bitti: Oğlunu boğazını sıkarak öldürdü!

KOCAELİ'de tartıştığı babasının, boğazını sıkarak nefessiz bıraktığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba gözaltına alındı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı babası tarafından boğazı sıkılarak nefessiz bırakılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, Ş.Ş. ile oğlu Yunus Ş. (23) tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş, oğlu Yunus Ş'nin boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.

Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Baygın halde bulunan Yunus Ş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunus Ş, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Baba Ş.Ş. ise ekiplerce gözaltına alındı.

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