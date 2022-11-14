Volkan Demirel'den başsağlığı mesajı: "Futbol adına konuşacak bir şey yok"

Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel maçtan sonra yaptığı açıklamada, Taksim'deki bombalı saldırı ile ilgili üzüntüsünü paylaştı. "Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz." ifadelerini kullanan Demirel, "Ne yazık ki ölen vatandaşlarımız varmış. Ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum. Maçı 1-0 kazandık ama maçla ilgili şu an söylenecek çok bir şey yok." dedi.

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, "Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ölen vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralıların sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Bu tarz konular olunca futbol adına konuşacak fazla bir şey olmuyor. Kazandık, 1-0. Onların da durumu belli, bizim de durumumuz belli. Maçla ilgili fazla söylenecek bir şey yok. Vatandaşlarımıza ve ülkemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.