Bakan Koca İstanbul'daki patlamada yaralananların son durumunu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımda, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal'deki saldırı sonrası yaralananların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’unun tedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, “İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5’i halen yoğun bakımdadır, 2’sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.