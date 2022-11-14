İstiklal Caddesi'ne bombayı koyan terörist yakalandı! Saldırıyı PKK yaptı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili flaş gelişme! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, saldırıyı PKK'nın yaptığını duyurdu...

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İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" dedi. Saldırının olduğu İstiklal Caddesi'nde inceleme yaptıktan sonra konuşan Soylu şunları söyledi:

Saldırıyla ilgili daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı.

- Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde saldırıyı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgütü...

- 81 yaralımız vardı, 50'si taburcu oldu. 5 yaralımız şuanda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır.





- Bunlara kendi senatolarından para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz.