İstiklal Caddesi'ne bombayı koyan kadın böyle kaçmış! Talimat Kobani'den bombacı Afrin'den

Birçok noktada kameralara yakalandı

Başında şal bulunan deri ceket ve kamuflaj pantolon giyen kadının yakalanması için harekete geçen emniyet birimleri birçok noktadan güvenlik kamerası kaydı topladı. Terör eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen kadının olay yerine geldiği taksinin sürücüsünün ifadesi alındığı öğrenildi.