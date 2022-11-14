New York Times'tan skandal başlık! İstanbul'daki bombalı saldırıyı böyle servis ettiler!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan ve terör eylemi olduğu değerlendirilen patlama uluslararası basında da yankı buldu. Türkiye'yi karalamaya çalışan ABD merkezli New York Times gazetesi, skandal bir başlığa imza attı.

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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin haber Amerikan günlük gazetesi New York Times tarafından algı çalışması yürütülerek servis edildi.

"Turistlerin en çok gezdiği yer"

Yapılan saldırıya ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaşan New York Times, paylaşımında "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadelerini kullandı.

New York Times'ın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." denildi.

Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi karalamaya çalışan NYT'a, pek çok kullanıcı tepki gösterdi. Türkler'in de aynı caddede yürüdüğünü vurgulayan yerli ve yabancı kullanıcılar, "Aynı başlığı 11 Eylül saldırıları için de kullanabilir misiniz?", "Bu nasıl turizm merkezli bir söylemdir?", "Sadece turistler mi? Nasıl bir bakış açısı?", "Böyle düşmanca bir haber yazılabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.

Gelen tepkilerden sonra açıklamalar devam etti

Gelen tepkilerin ardından Amerikan merkezli gazete yeni paylaşımıyla bir skandala daha imza attı. Sosyal medya hesabından, "Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti." ifadelerinde bulundu.

New York Times, yürüttüğü algıyı devam ettirerek bir tweet daha attı. Bu kez paylaşımını daha da detaylandırarak, "Türkiye turizm sektörü koronavirüs pandemisinden kurtulmak için çalışırken, patlama yıllarca süren sakinliği paramparça etti." demesi tepkilere neden oldu.