Ronaldo açtı ağzını yumdu gözünü: Manchester United bana ihanet etti

Manchester United'da teknik direktör Erik Ten Haag'ın gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Cristiano Ronaldo, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum" dedi.

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Cristiano Ronaldo, The Sun gazetesine verdiği röportajda, Manchester United'da taşları yerinden oynatacak açıklamalar yaptı.

37 yaşındaki oyuncu, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag için, "Ona saygı duymuyorum; çünkü o bana saygı duymadı. Bana saygı duymuyorsan ben de sana saygı duymam" açıklamasını yaptı.

Manchester United'da çok fazla üzerine gelindiğini söyleyen Ronaldo, "Beni sürekli ayrılmaya zorladılar. Kötü gidişattan beni sorumlu tuttular. Sadece teknik direktör değil, kulübün çevresindeki bazı kişiler bunu yaptı. İhanete uğramış gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

Rooney'i de tepki

Manchester United'ın eski yıldızlarından Wayne Rooney'i de hedef alan Ronaldo, "Beni neden bu kadar çok sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala en üst seviyede futbol oynarken, sen futbolu bırakıp emekli olduğun için olsa gerek. Bir doğruyu ise dile getirmeyeceğim, o doğru ise; ondan daha iyi göründüğüm" diye konuştu.

Ferguson, 'Manchester City'ye gidemezsin' dediğinde 'Tamam patron' dedim

Sir Alex Ferguson'un ayrılışından bu yana Manchester United'ın gelişemediğini savunan Cristiano Ronaldo, "Sıfır gelişim. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten iyi biliyor. Ben kalbimin sesini dinlediğim için Manchester United'a geldim. Çünkü bu kulübü ve taraftarını seviyorum. Sir Alex Ferguson,' Manchester City'ye gidemezsin' dediğinde 'Tamam patron' dedim" sözleriyle İngiliz ekibini eleştirdi.

Ayrılığa açık kapı

37 yaşındaki oyuncu, "Picasso, 'Yeni bir şeyler yapmak için önce bazı şeyleri yıkmanız gerekir' demişti. Eğer buna benimle başlayacaklarsa net bir şekilde söylüyorum, hiç sorun değil" sözleriyle de ayrılığa açık kapı bıraktı.