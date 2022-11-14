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Cihat Yaycı'dan İstiklal Caddesi terör saldırısı açıklaması: Hedefi Türkiye’ye koyan güçler belli

Cihat Yaycı'dan İstiklal Caddesi terör saldırısı açıklaması: Hedefi Türkiye’ye koyan güçler belli

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı değerlendiren emekli amiral Cihat Yaycı, "Türkiye’nin güvensiz bir yer olduğu imajı oluşturulmak isteniyor. İstanbul, dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi. DEAŞ’in de PKK’nın da günümüzde terör örgütlerinin hepsinin arkasında aynı güçlerin olduğu kanaatindeyim. Hedef Türkiye, hedefi Türkiye’ye koyan güçler de belli." dedi.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili emekli amiral Cihat Yaycı'dan kritik değerlendirmeler geldi.

tv100'de Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında Türkiye'yi sarsan olay masaya yatırıldı. 

"Türkiye bir seçime gidiyor, seçime giderken her nedense bu memlekette terör olayları başlıyor"

Programa konuk olan Yaycı, "Eğer bu bir terör saldırısıysa, bu terörün Türkiye’de nasıl bir silah olarak kullanılmak istendiğini ucunun dışarıya bağlı olduğunu, Türkiye’nin barış ve huzurunu bozmak amaçla yapıldığını gösteriyor. Türkiye bir seçime gidiyor, seçime giderken her nedense bu memlekette terör olayları başlıyor. Birileri bundan medet umuyor hem de örgütün arkasındaki güçlerin pazarlığa oturmak istediği hissini oluşturuyor." dedi.

"Türkiye’nin güvensiz bir yer olduğu imajı oluşturulmak isteniyor"

"Bu tür eylemlerle, terör örgütüyle, uzantılarıyla, onların destekledikleriyle masaya oturmaya kalkanları telin ediyorum ve böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değildir.   İnsan hayatının hiçbir önemi yok onlar için en fazla ses getirecek yer neresiyse orada yapıyorlar ve Türkiye’nin güvensiz bir yer olduğu imajı oluşturulmak isteniyor. İstanbul, dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi. DEAŞ’in de PKK’nın da günümüzde terör örgütlerinin hepsinin arkasında aynı güçlerin olduğu kanaatindeyim. Hedef Türkiye, hedefi Türkiye’ye koyan güçler de belli." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu "PKK/PYD" dedi azmettirici olarak ABD'yi işaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü” dedi. 21 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Soylu, ABD'yi suçladı.

Soylu, "Amerika’dan yapılan taziye mesajının da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi bir değerlendirmenin esas olduğunu düşünüyorum" dedi.

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