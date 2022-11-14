İstiklal Caddesi'ndaki saldırı minik Eliz'i anne ve babasız bıraktı!
İSTANBUL'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısı 3 aileden 6 kişi bu hayattan kopardı. Hayatını kaybedenlerden kisi Mukaddes Elif Topkara ve Adem Topkara çiftiydi. Topkara çiftinin 2 yaşındaki kızları Eliz İlay, hem anne hem babasız kaldı...
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de yaşanan ve 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisi Adem Topkara (40) ve Mukaddes Elif Topkara (37) çiftiydi. Çekirdek aileden geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı. .
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de şiddetli bir patlama meydana geldi. Kobani'den gelen talimatın ardından Afrin'den geldiği belirlenen bir kadın terörist, İstiklal Caddesi'nin kalbine bombayı bıraktı. Hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı.
Patlama sırasında caddeden geçen Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara da hayatını kaybetti. Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çiftinin Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde ikamet ettikleri, haftasonu gezisi için İstiklal Caddesi'ne geldikleri öğrenildi.
2 yaşındaki Eliz İlay hem öksüz hem yetim kaldı
1982 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Adem Topkara ile 1985 yılında Rize'de doğan Mukaddes Elif Topkara çiftinin 4 kasım 2018 tarihinde dünyaevine girdikleri ve 2 yaşında Eliz İlay adında bir kızları olduğu ortaya çıktı.