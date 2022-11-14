İstiklal Caddesi'ndaki saldırı minik Eliz'i anne ve babasız bıraktı!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de yaşanan ve 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisi Adem Topkara (40) ve Mukaddes Elif Topkara (37) çiftiydi. Çekirdek aileden geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı. .