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Bekir Bozdağ: ABD Türkiye aleyhine karar çıkar diye Fethullah Gülen'in iade dosyasını adli makamlara göndermiyormuş

Bekir Bozdağ: ABD Türkiye aleyhine karar çıkar diye Fethullah Gülen'in iade dosyasını adli makamlara göndermiyormuş

ADALET bakanı Bekir Bozdağ, ABD'nin FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin dosyayı adli makamlara göndermediğini belirterek, "Gülen'le ilgili ABD'li bakanlarla iki kez görüştüm. Onlar, 'Dosyayı adli mercilere gönderirsek aleyhinize olur' dediler. Adamlar, bizim menfaatimizi düşündükleri için göndermiyorlarmış" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında ABD'nin FETÖ ile mücadelede çıkardığı engelleri anlattı. "Gülen'le ilgili ABD'li bakanlarla iki kez görüştüm" diyen Bakan Bozdağ, "Adalet Bakanlarına dosyayı neden göndermediklerini sordum. Onlar, 'Dosyayı adli mercilere gönderirsek aleyhinize olur' dediler" ifadelerini kullandı.

Bin 172 kişi için iade talep ettik, 3 kişi iade edildi

FETÖ şüphelileri için iade talepleriyle ilgili rakamlar veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Onlarca ülkeden teröristleri talep ettik. ABD'den 232 talebimiz oldu. FETÖ ile ilgili, 112 ülkeye 1172 kişi hakkında 1277 dosya göndermişiz. Bugüne kadar bize 3 tane iade var. Şu ana kadar da 122 tane deport edilmiş kişi var. İstediğimiz kişileri ABD de Avrupa ülkeleri de iade etmiyor" diye konuştu. 

ABD, Gülen delillerini yeterli görmüyor!

Bakan Bozdağ, "Örneğin terörist elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili dosyamız ABD'de. 2 defa orada görüştüm, yeterli delil tartışması yaptık. ABD bu delilleri görmezse, dünyada hiçbir iade için yeterli delil bulamazsınız dedim" deyip şöyle devam etti:

'Türkiye aleyhine karar çıkar' diye...

"Adalet Bakanlarına dosyayı neden göndermediklerini sordum. Onlar, 'Dosyayı adli mercilere gönderirsek aleyhinize olur' dediler. Adli makamlara gönderin, Türkiye aleyhine karar çıkarsa çıksın dedik. Adamlar bizim menfaatimizi düşünüyormuş, bizim aleyhimize karar çıkarmış! Biz 100 defa da reddetseler devam edeceğiz."

Türkiye'ye karşı silah olarak...

İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın A Haber canlı yayınındaki o açıklamaları...

- Devletin artık FETÖ'ye ilişkin daha fazla bilgisi var. Yöntemler çözüldükçe, devlette daha fazla veri var. Kodlama ile ilgili yöntemler araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor. FETÖ'nün örgütlendiği ülkeler, Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar'daki Müslüman ülküler. Rusya hiç ülkesine sokmadı. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler ellerindeki bıçak gibi kullanıyorlar, Türkiye'ye karşı bir silah gibi.

Gülen için odalar dolusu belge gönderdik

- Fethullah Gülen'in iadesi konusunda odalar dolusu belge gönderdik. Kumpas ve darbe teşebbüsünden dolayı görüşmeler yapıldı. Biden o zaman ABD Başkan Yardımcısı'ydı, Trump ile de görüşmesinde vardım. Her görüşmesinde Gülen'in iadesini istiyor. Uzmanlar çalıştık, biz ekipler gönderdik.

- Bakanlarla görüştüm. Delil konusunu tartıştık. Bizim anlaşmamıza göre delilleriniz yeterli değil dediler. İstenenden daha fazla belgemiz vardı. Telefonla görüşmeler var, ziyaretler var. ABD'ye giren çıkanlara ilişkin tanık beyanları var. Pensilvanya'da uçan sinekleri dahi siz biliyorsunuz dedim. Biz delillerimize güveniyoruz. Siz yetersiz diyorsunuz, delilleriyle adli makamlara gönderin dedik.

Reddedilme imkanı olduğu için

- Adalet Bakanlarına dosyayı neden göndermediklerini sordum. Onlar, 'Dosyayı adli mercilere gönderirsek aleyhinize olur' dediler. Adli makamlara gönderin, Türkiye aleyhine karar çıkarsa çıksın dedik. Adamlar bizim menfaatimizi düşünüyormuş, bizim aleyhimize karar çıkarmış! Biz 100 defa da reddetseler devam edeceğiz.

- ABD Adalet Bakanlığı, dosyanın reddedilme imkanı olduğu için hala göndermedi. FETÖ de değil birçok teröristi himaye ediyorlar. FETÖ'yü koruyup kolluyorlar. Açıkça söylemeseler de fiilen bunu belli ediyorlar. ABD'li yetkillerde utanç yok, kendi menfaatleri olduğunu düşünüp Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanıyorlar.

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