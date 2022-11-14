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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 426 sözleşmeli personel alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 426 sözleşmeli personel alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra hizmet birimlerinde çalıştırmak amacıyla, 1'i büro personeli, 425'i tekniker olmak üzere 426 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 1 Aralık'tan 11 Aralık 2022 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların KPSS puanı, eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılıyla temin ederek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenmeyecek. Adaylar söz konu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri yapacak.

Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacak. Yurt içinde veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adaylar denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükleyecek.

Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanlar herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunacak.

Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.kgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekiyor.

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