Baba Vanga’nın tüyler ürperten kehanetleri ortaya çıktı! 2023 yılında korkunç şeyler yaşanacak!

12 yaşında görme yetisini kaybettiği günden beri kehanetleriyle efsane olan Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri de ürpertti. Daha önce bir çok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilmişti. İşte Baba Vanga'nın 2023 için karanlık ve ürkütücü kehanetleri...

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Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga, 1996 yılında yaşamını yitirmesine rağmen kehanetleriyle gündemden düşmüyor. Balkanların Nostradamus'u olarak adlandırılan Baba Vanga’nın vizyonlarının yüzde 85 oranında doğru olduğu öne sürülürken, Bulgar kadının Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edildi. Baba Vanga'nın 2023 için de bazı kehanetleri vardı.

Baba Vanga’nın 2022 yılı için 6 öngörüsünden bazıları gerçek olurken, uzmanlar ve kâhinler, Baba Vanga’nın açıklama ve kehanetlerini 2023 yılı için mercek altına almaya başladı.

İşte Baba Vanga’nın 2023 için 5 kehaneti

Büyük ülkeler biyolojik silahla saldıracak

Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları ve öngörüleri yorumlayan uzmanlar, 2023 yılında biyolojik silahlar kullanılabileceğine dikkat çekti. Dünya medyasında yer alan haberlerde özellikle büyük ülkelerin küçük ülkelere biyolojik silahlarla saldırabileceği öne sürüldü.

Güneş’te Tsunami

Kör kâhin Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayanlar, Güneş’te meydana gelecek patlamaların ve Güneş tsunamisinin etkilerinin Dünya üzerinde de hissedilebileceğini söyledi.

Dünya’nın manyetik dengesinin bozulabileceğini öne süren uzmanlar, bu patlama ve fırtınalar sebebiyle elektrik kesintileri ve iletişim kanallarında sıkıntılar meydana gelebileceğini de iddia etti. Bu patlamaların sebep olacağı hasarlar ile karanlık çağlara geri dönüleceği de öne sürüldü.

Dünya’nın yörüngesi değişecek

Baba Vanga’nın 2023 yılı için açıklamalarını değerlendirenler, 2023’te Dünya’nın yörüngesinin değişebileceğini ve bu sebeple çok büyük iklimsel değişikliklerin meydana gelebileceğini öne sürdü. Dünya’nın Güneş’e yakınlaşmasıyla aşırı sıcaklar ve artan radyasyonun insan yaşamını olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, Dünya’nın Güneş’ten uzaklaşması durumunda ise buzul çağına geri dönülebileceğini ve uzun saatler karanlıkta kalınabileceği iddia edildi.

Asya’da nükleer patlama

Baba Vanga’nın tahminleri arasında yer alan bir diğer iddia ise Asya kıtasında bir nükleer patlama

Baba Vanga’nın açıklamalarını inceleyen uzmanlar, Asya kıtası genelinde toksik bulut tabakalarının oluşabileceğini ve birçok ülkenin bundan etkilenebileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Laboratuvarda insan üretilecek

Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları yorumlayanlar, 2023’te laboratuvarlarda insan üretileceğini iddia etti. Baba Vanga’nın iddiasına göre gelecekte doğal doğum yasaklanacak ve bütün insanlar laboratuvarda üretilecek.