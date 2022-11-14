İnternetten telefon siparişi verdi yerine gelene bakın! Şoke etti

BİLECİK’te internet üzerinden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi veren 42 yaşındaki Barış Akbulut, telefon yerine bant gönderildiğini görünce şoke oldu.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Barış Akbulut, yurt dışında faaliyet gösteren bir alışveriş sitesini kendisine önerildiği belirtti.

Akbulut; bu siteden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi verdiğini ve parasını gönderdiğini anlatarak, "İki ay sonra bana telefon yerine bant geldi. Bandı görünce çok şaşırdım. Hemen alışveriş sitesini aradım. Fakat muhatap hiç kimseyi bulamadım.

"Herkesi uyarmak istiyorum"

Ben buradan herkesi uyarmak istiyorum. Kimse bilmediği, özellikle yurtdışı alışveriş sitelerinden kesinlikle alışveriş yapmasınlar” dedi.