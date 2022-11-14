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4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi

4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının paylaşımında "Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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