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Taksim'deki patlamada Diriliş Ertuğrul oyuncusunun kızı Yağmur Uçar da hayatını kaybetti

Taksim'deki patlamada Diriliş Ertuğrul oyuncusunun kızı Yağmur Uçar da hayatını kaybetti

İSTANBUL Taksim'de meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybedenlerden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın Eşkiya Dünyya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle tanınan oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

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Taksim’de yaşanan patlamada hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçarın babasının da oyuncu olduğu öğrenildi. Taksim İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı.

Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar’ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.

Oyuncu Uğur Uçar, TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Hükümdar Olmaz dizilerinde seyirci karşısına çıkmıştı. 

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