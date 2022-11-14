Beddualar yağdırdı! Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepki paylaşımları!
Dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Hain saldırıya ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi. Ünlüler, sosyal medyada saldırıyı lanetleyen paylaşım yaparken, Haluk Levent paylaşımında tepkisini, beddua ederek gösterdi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Yaşanan acı olayın ardından ünlü isimlerden saldırıya tepki mesajları gecikmedi.
"Korkunç videolar"
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Demet Akalın, "Taksim görüntülerde bebek arabası gördüm. Korkunç videolar" şeklinde paylaşım yaptı.
Demet Akbağ, paylaşımında "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" diye yazdı.
Burak Deniz, "İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılar acil şifa bulsun. Çok üzgünüm çok." ifadelerini kullandı.