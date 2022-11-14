Sahte alkolden zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti!

Bursa'da sahte alkollü içecek içerek zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Abone ol

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Teleferik mahallesinde bir evde sahte alkol içtikten sonra zehirlenen 1 kişinin hayatını kaybetti. Olayda 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

4 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan 56 yaşındaki Şakir Çelik, 56 yaşındaki Erol O., 49 yaşındaki Fuat İ., 51 yaşındaki Kamil Cihat İ. ve 60 yaşındaki Necip C. , Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.