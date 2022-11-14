Erdoğan Aktaş altılı masaya sordu: AK Parti neden hala birinci parti?

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının toplumu sarstığı bugünlerde AK Parti neden hala birinci parti? Bu soruyu altılı masa liderlerine soran gazeteci Erdoğan Aktaş, "Altılı Masa bileşenleri ya şu ana kadar kendi kendilerine bile sormadılar ya da doğru yanıtları hâlâ bulamadılar." dedi.

Abone ol

Hayat pahalılığının durmadan arttığı ve alım gücünün her geçen gün azaldığı bir dönemde muhalefet partileri anketlerde beklenen sıçramayı yapamıyor?

Muhalif anketçilerin bile bu durumu kabul ettiği bir ortamda altılı masa liderlerine bir eleşiri de tv100 yazarı Erdoğan Aktaş'tan geldi.

Konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında Aktaş, kendi programlarında hükümeti eleştiren yorumculara, "Tüm bu duruma rağmen, AK Parti neden hâlâ birinci parti? Halk bu kadar zor durumdaysa, neden hâlâ AK Parti’yi tercih ediyor?" sorusunu sorduğunu yazdı.

"Doyurucu yanıt alamadım"

"Doğrusunu isterseniz, şu ana kadar bu soruya doyurucu yanıt alamadım" ifadelerine yer veren yazar, sözü muhalefet partilerine getirerek yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Kendilerine bile sormadılar"

"100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzde 20’sini, bir başka deyişle beşti birini AK Parti yönetti. Üstelik tek başına. Yani aslında hiçbir mazereti olmaması gerekir.

Fakat, her türlü mazereti yine halk nezdinde karşılık buluyor, destek alıyor. Altılı Masa’nın işte bu çok önemli soruya yanıt ya da yanıtlar bulması gerekiyor.

Bir çoğu gibi, muhalefeti eleştirmenin kolaylığına sığınmıyorum. Fakat şu gerçek ortadaki, bu çok önemli soruyu Altılı Masa bileşenleri ya şu ana kadar kendi kendilerine bile sormadılar ya da doğru yanıtları hâlâ bulamadılar.

Başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere tüm Altı Masa bu soru üzerine çalışmış olsa, 2023’e çok daha gerçekçi ve rahat adımlarla yürüyebilir."