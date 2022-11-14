İstiklal Caddesi patlamasında ölen Ecrin'le ilgili kahreden detay! Cenazeyi alan yakını anlattı

"Kardeşinin nişanı için İstanbul'a geldi"

Cenazeyi teslim almaya gelen Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, Adana'dan İstanbul'a 3 günlüğüne geldiklerini ve kardeşinin nişanı için geldiklerini söyledi. Ünal, patlamanın olduğu o akşam ise Adana'ya bilet aldıklarını ve geri döneceklerini belirtti.