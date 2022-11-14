Taksim'deki saldırıda yaralananların son durumu! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan iki kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından patlamada yaralananların sağlık durumlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki 2 hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor." ifadelerine yer verdi.