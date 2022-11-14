Süleyman Soylu'dan İstiklal Caddesi saldırısı açıklaması: ABD büyükelçiliğinin taziyesini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin yeni açıklamalar yaptı. "Yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçacaktı" diyen Soylu, "ABD büyükelçiliğinin taziyesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 kişinin öldüğü bombalı saldırının gerçekleştiği Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Burada saldırıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, yeni ayrıntılar paylaştı.

Bakan Soylu, "Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz, hem de çok güçlü bir mesaj" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu teröristin yakalanmasaydı bugün Yunanistan'a kaçırılacağını ve infaz edileceğini açıkladı. İşte Soylu'nun çok önemli açıklamaları:

"Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biz bize verilen mesajı aldık, mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz.

Yunanistan'a kaçıracaklardı

Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimseye kalleşlik yapıyoruz. Kalleşliklere tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. Operasyonlar devam ediyor. Yakalanmasalardı bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı.

Teröristin öldürülmesi talimatı verilmiş

Bil bilgi daha vereyim. Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var net bir şekilde. Ve bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü çözmemizi engelleyecek bir plan açıklandığı apaçık ortada...

"Çok güçlü bin mesaj vereceğiz"

PYD'yi orada kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz, hem de çok güçlü bir mesaj.

Bil bilgi daha vereyim. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Kanal atın talimatı var net bir şekilde. İstanbul'a 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik.

Elbette biz burada millet olarak birlik içinde güçlü olmalıyız, bunlara boyun eğmemeliyiz. Son 2 saldırının da hem Mersin hem de bunun birinin Münbiç'te ve birinin de talimatının Kobani'den geldiği çok açık net ortadadır.

Nasıl yakalandı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü biraz sonra bir basın bildirisi geçecektir. Küçükçekmece'de yakalandı. Patlattıktan sonra Esenler'e gitti, araçla Küçükçekmece'ye gitti. Onu götüren şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yapılan operasyonda kıskıvrak bu evde ele geçirilmiş oldu.

Bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki üzülecek ama onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Operasyonlar devam ediyor."

İstanbul saldırısını yapan kadının kaçış anı

İstanbul'da 6 sivilin canını alan saldırıyı bir kadın terörist gerçekleştirdi. Suriyeli olduğu ortaya çıkan kadın teröristin patlamadan saniyeler önce kaçışı kameralara yansıdı

Kadın teröristin yakalandığı an yüzündeki ifade

Türkiye'yi kahreden saldırının faili olan kadın teröristi İstanbul Emniyeti saklandığı evde yakaladı. Kadın teröristin yakalandığı anda yüzüne yansıyan ifade dikkat çekti.