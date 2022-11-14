Kadın terörist bakın nereli ve kim çıktı! İstanbul saldırısını yapan Ahlam Albashır istibarat elemanıymış

İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın teröristin kimliği açıklandı. Kadın terörist Suriyeli çıktı. İsminin Ahlam Albashır olduğu açıklanan kadın terörist Afrin'den gelmişb İstanbul Emniyeti kadın teröristin verdiği ilk ifadeyi de paylaştı. Kadın terörist Ahlam Albashır, PKK-YPG'nin istihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş.

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İSTANBUL saldırısını yapan kadın teröristin Suriye uyruklu olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti kadın teröristin kimliğini ve verdiği ilk ifadeyi de paylaştı. Kadın teröristin ismi Ahlam Albashır... Dün gece saat 02.50'de İstanbul emniyeti onu saklandığı evde yakaladı.

İstihbarat elemanıymış

İstanbul Emniyetinin sorgusunda kadın terörist Ahlam Albashır, PKK-YPG tarafından istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söyledi. Suriye uyruklu olduğunu söyleyen kadın terörist, Türkiye'ye eylem yapmak için Afrin üzerinden kaçak yolla geçiş yapmış.

İstanbul Emniyetinin açıklaması şöyle

Pazar günü Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelenmiştir.

Bombayı atıp taksiyle Küçükçekmece'ye gitmiş

Şahsın taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiği tespit edilmiş, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında

bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir.

Teröristin ismi Ahlam Alashır, istihbarat elemanı olarak...

Belirlenen adrese saat 02.50’de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam ALBASHIR isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir.

İstanbul saldırısını yapan kadının kaçış anı

İstanbul'da 6 sivilin canını alan saldırıyı bir kadın terörist gerçekleştirdi. Suriyeli olduğu ortaya çıkan kadın teröristin patlamadan saniyeler önce kaçışı kameralara yansıdı

Kadın teröristin yakalandığı an yüzündeki ifade

Türkiye'yi kahreden saldırının faili olan kadın teröristi İstanbul Emniyeti saklandığı evde yakaladı. Kadın teröristin yakalandığı anda yüzüne yansıyan ifade dikkat çekti.