İstanbul Taksim saldırısında ölenlerin isimleri belli oldu! Türkiye'yi kahreden liste

İSTANBUL Taksim'de Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı, 5 yaralı da yoğun bakımda. Hayatını kaybedenlerden ikisinin isimleri açıklandı. 3 eve ateş düştü. Saldırıda bir anne ile kızı, bir baba ile kızı ve genç bir evli çift hayatlarını kaybetti.

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İstanbul'da düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden 6 kişiden ikisinin kimlikleri belli oldu. Saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisi çocuk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin baba ile 3 yaşındaki minik kızı Ecrin, ikisinin anne ile 17 yaşındaki kızı Yağmur, ikisinin de genç bir çift olduğunu açıkladı. İşte Bakan Soylu'nun ismini verdiği saldırıda hayatını kaybedenler...

İstanbul saldırısında ölenlerin isimleri

- Arzu Özsoy (İstanbul 1984 doğumlu) ve kızı Yağmur Uçar (İstanbul 2019 doğumlu)

- Yusuf Meydan (Palu 1988 doğumlu) ve minik kızı Ecrin Meydan, (Seyhan 2013 doğumlu).

- Adem Topkara, (Gümüşhane Torul 1982 doğumlu) ve eşi Mukaddes Elif Topkara (Rize Kalkandere 1995 doğumlu).

Minik Ecrin ve babası...

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı Yusuf Meydan ile 3 yaşındaki minik kızı Ecrin Meydan hayatını kaybetti. Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

Adana'dan İstanbul'a kız istemeye gelmişler

Adana'dan, İstanbul'a kız istemek için geldiği o sırada İstiklal Caddesi'nden geçerken hain saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Yusuf Meydan ile 3 yaşındaki kızı Ecrin'den geriye ise gülümsedikleri fotoğraflar kaldı.

Minik Eliz hem annesiz hem babasız kaldı

Saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisi Adem Topkara (40) ve Mukaddes Elif Topkara (37) çiftiydi. Çekirdek aileden geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı. Topkara çiftinin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ayazağa'da toprağa verilecek.

EDHA ve Diriliş oyuncusunun kızı

Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar’ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi. Uçar, Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde oynamıştı. Acılı baba Nurettin Uçar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Yağmur Uçar'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şirinevler Ulu Cami'den son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul saldırısını yapan kadının kaçış anı

İstanbul'da 6 sivilin canını alan saldırıyı bir kadın terörist gerçekleştirdi. Suriyeli olduğu ortaya çıkan kadın teröristin patlamadan saniyeler önce kaçışı kameralara yansıdı

Kadın teröristin yakalandığı an yüzündeki ifade

Türkiye'yi kahreden saldırının faili olan kadın teröristi İstanbul Emniyeti saklandığı evde yakaladı. Kadın teröristin yakalandığı anda yüzüne yansıyan ifade dikkat çekti.