Bombanın patladığı İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı! Bankların hepsi söküldü
DÜn PKK'nın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.
Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Dünkü hain saldırıda bombayı olay yerine bırakan dahil 22 kişi gözaltına alınırken, 3 aileden 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 50 yaralı taburcu edilirken, 5 yaralı halen yoğun bakımda ve ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
İstiklal Caddesi'nde dün yapılan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sona erdi. Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu.
İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak.
Hain saldırının ardından yaya trafiğine kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi, bu sabah yaya trafiğine yeniden açıldı.