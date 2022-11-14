Bombanın patladığı İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı! Bankların hepsi söküldü

Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Dünkü hain saldırıda bombayı olay yerine bırakan dahil 22 kişi gözaltına alınırken, 3 aileden 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 50 yaralı taburcu edilirken, 5 yaralı halen yoğun bakımda ve ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı.