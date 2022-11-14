İşsizlik patlayacak! Korkutan anket! Her 3 işverenden 2'si işçi çıkarmayı düşünüyor

Ekonomide yaşanan sıkıntılar işsizlik olarak da kendini göstermeye başladı. Ekim ayında işsizlik rakamları iki haneli oldu. Dünya gazetesinin 46 ilden 304 iş insanıyla gerçekleştirdiği Anadolu’nun Nabzı anketine göre iş dünyası, durgunluk endişesi yaşıyor. Her 3 iş insanından 2'si işçi çıkartmayı düşünüyor.

Abone ol

Yapılan araştırmaya göre her 3 iş insanından 2'si işçi çıkartmayı düşünüyor. Dünya gazetesinin 46 ilden 304 iş insanıyla gerçekleştirdiği Anadolu’nun Nabzı anketine göre iş dünyası, durgunluk endişesi yaşıyor. İş insanları ekonomide en büyük sorununun enflasyon olduğu görüşünde. Piyasadaki en büyük sorun ise hammadde fiyatlarında yaşanan artış olarak belirtildi.

Siparişler azalıyor, hammedde artıyor

İş dünyası son çeyreğe girerken “siparişler azalıyor, hammadde fiyatları artıyor, tahsilat sorunu büyüyor, finansmana erişim sorunu var ve girdi maliyetleri artıyor” görüşünde. Avrupa’daki resesyondan ve iç pazardaki durgunluktan endişe eden her 3 iş insanından 2’si ise “işçi çıkartmayı düşünüyor musunuz” sorusuna “evet” yanıtını veriyor.

Yüzde 46 yeni yatırım yapacak

Tüm bu can sıkıcı tabloya rağmen iş dünyası umudunu sağlam tutmaya devam ediyor. “Yılın son çeyreğinde yatırım yapacak mısınız” sorusuna ankete katılan iş insanlarının yüzde 46.7'si “Evet” diyor.

Küçüldüğünü söyleyenlerin oranı arttı

“Son çeyrekte üretime yönelik olası riskler arasında hangisi öne çıkıyor?” sorusuna iş dünyasının neredeyse yarısı, yüzde 43.4’ü “Siparişlerde yavaşlama” dedi. Her 5 iş insanından 2’si yani yüzde 39.1’i de “Finansman temini”ni son çeyreğin riski olarak ikinci sırada gösteriyor. Ukrayna ve Rusya arasında süren savaş da son çeyreğin risklerinden biri olarak öne çıkıyor. Aynı soruya son çeyreğin üçüncü riski olarak “Enerji kesintileri” yüzde 13.8 ile belirtiliyor.

Öte yandan bu yılın 3’üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre şirketinin küçüldüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 13.2’den 18.8’e çıktı.

Yüzde 68.7 işçi çıkarmayı düşünüyor

304 iş insanına “Türkiye’nin ihracat pazarlarındaki ‘resesyon’ beklentisi ve iç pazardaki durgunluk nedeniyle işçi çıkartmayı düşünüyor musunuz?” şeklinde soru yöneltildi. İş dünyasından bu soruya yanıt yüzde 68.7 ile “evet” oldu. Bu sonuç da her 3 iş insanından 2’sinin işçi çıkartmayı düşündüğünü ortaya koydu. İşçi çıkartmayı düşünmeyenler ise yüzde 31.3 şeklinde.