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Emniyet açıkladı! Taksim saldırısında TNT tipi bomba kullanılmış! Teröristin ilk ifadesi...

Emniyet açıkladı! Taksim saldırısında TNT tipi bomba kullanılmış! Teröristin ilk ifadesi...

İSTANBUL Taksim'de 6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı PKK saldırısında kullanılan bombanın TNT olduğu açıklandı. Suriye uyruklu PKK'lı terörist çantayla getirmişti.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır, sorgusunda "PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla girdiği" söyledi. 

Saldırının ardından 1200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak bombayı İstiklal Caddesi'ne bırakan Albashır dahil 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kadın teröristin yakalandığı an yüzündeki ifade

Türkiye'yi kahreden saldırının faili olan kadın teröristi İstanbul Emniyeti saklandığı evde yakaladı. Kadın teröristin yakalandığı anda yüzüne yansıyan ifade dikkat çekti. 

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