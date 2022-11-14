Milyonların gözü zamda! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu. Milyonların gözü yapılacak zamda. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak. Sonrasında yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Abone ol

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu. Habertürk'ün haberine göre, komisyon 7-8-9 Aralık'ta toplanacak.

6 Aralık'ta TİSK Genel Kurulu yapılacak. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.