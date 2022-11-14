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Milyonların gözü zamda! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu

Milyonların gözü zamda! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu. Milyonların gözü yapılacak zamda. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak. Sonrasında yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu. Habertürk'ün haberine göre, komisyon 7-8-9 Aralık'ta toplanacak.

6 Aralık'ta TİSK Genel Kurulu yapılacak. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

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