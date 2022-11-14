KOOP Bakkal projesi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

Bakkallarda Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin satışa çıkarılmasına ilişkin projeye başvurular bugün başlıyor. Peki, KOOP Bakkal başvuruları nasıl yapılır? KOOP Bakkal başvuru şartları neler? İşte bilinmesi gerekenler...

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Bakkallarda Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin satışa çıkarılmasına ilişkin, "KOOP Bakkal projesi başvuruları başladı mı? KOOP Bakkal projesi başvuru şartları neler?" konuları vatandaşlar tarafından merak edildi.

KOOP Bakkal projesinde hangi ürünlerin satışı yapılacak?

KOOP Bakkal projesine dahil olacak bakkallarda Tarım Kredi Marketleri'ndeki aynı fiyat ile un, şeker yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün satılacak.

KOOP Bakkal projesine başvuru nasıl yapılır?

Lojistik konusunda sorun olmayan illerde başlayacağı bildirilen projeye başvuruların 14 Kasım Pazartesi günü itibarıyla Tarım Kredi Kooperatifi internet sitesinden yapabilecek.

KOOP Bakkal projesine başvuru şartları neler?

KOOP Bakkal olmak için aranan şartlar şöyle sıralandı:

En az 5 yıl bu işi yapıyor olması,

Dükkan metrekaresinin en az 75 en fazla 150 metrekare olması.