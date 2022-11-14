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Taksim'deki patlamanın sembolü olan fotoğraf! O bebek arabasının sahibi belli oldu

Taksim'deki patlamanın sembolü olan fotoğraf! O bebek arabasının sahibi belli oldu

TAKSİM İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamada sembol haline gelen bebek arabasının sahibi belli oldu. Sinan ailesi alışveriş yapmak için geldikleri İstiklal Caddesi'nde yaşadıkları dehşeti anlattı.

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İstiklal Caddesi'ndeki patlamada sembol haline gelen fotoğraftaki bebek arabasının sahibi belli oldu. O çocuğun babası dehşet anlarını Sabah'a anlattı.

Dilan Kaya'nın haberine göre İstiklal'deki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafındaki arabanın sahibi minik Almeda Sinan. Taner ve Dilay Sinan çifti kızları Almeda'yla beraber 10 yıldır hiç gitmedikleri İstiklal Caddesi'ne alışveriş yapmak için gitmişti. 

Patlamaya da işte o anda yakalandıklarını belirten Taner Sinan, "Ben hayatımda hiç öyle bir basınç görmedim. O an hemen çocuk arabasına sarıldım ama bizi baya bir ileri fırlattı. Çocuğumu elime alıp koştum. Yolda motosikletli biri bizi aldı ve hastaneye götürdü" diye konuştu.

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.

 

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