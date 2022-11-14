AK Partili Mehmet Özhaseki: Her şeye müsait olan Kemal Efendi'yi koydular

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP yönetimini eleştirerek, "Özellikle Deniz Baykal sonrasında CHP'de bir eksen kayması oldu. Oy verelim vermeyelim Deniz Baykal yerli bir adamdı, milli bir adamdı. Bir FETÖ operasyonu ile yerli milli adamı aldılar, yerine her şeye müsait olan Kemal Efendi'yi koydular." dedi.

Abone ol

Mehmet Özhaseki, Manisa'da bir otelde düzenlenen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile katıldığı "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anadolu coğrafyasının bin yıldır mazlumların sığınağı olduğunu vurguladı.

Türkiye'de insanların et ile tırnak gibi olduğunu kaydeden Özhaseki, "Bu, emperyalist ülkelerin işine gelmiyor. Onların da bu ülke üzerinde oyunları bitmek bilmiyor. Bir PKK terör örgütü, FETÖ, DHKP/C terör örgütü, bu ülkeye kötülük yapmak isteyen ne kadar örgüt varsa 50-60 yıldır boy gösteriyorlar." diye konuştu.

"Bu coğrafyada güçlü olmak mecburiyettir"

Türkiye'nin 50 yıldır terörle mücadele ettiğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu örgütler dışarıdan destekleniyorlar. Binlerce tır silah desteği veriyorlar. 50 yıldır bunlarla devlet aklı ile mücadele ediyoruz. Son dönemde AK Parti hükümetleri terörle öyle bir mücadele ortaya koydu ki nefesleri kesildi. Ülke içinde temizlendi ve bittiler. Dağlarda solucan gibi yaşayan tipler kaldı. Ülkemiz tertemiz. Oralarda huzur var, güvenlik sağlanmış vaziyette. Vatandaş da terörden kurtulduğu için devletle beraber hareket ediyor. Terör örgütü mensuplarını da dışlıyorlar. Ülkenin güney tarafından koridor açıldı, Suriyelileri göndermeye çalışıyoruz. Sadece bireysel olarak can yakıcı olaylarla bizim canımızı sıkmaya çalışıyorlar. Başka şeylere güçleri yetmez. Moralimizi bozmak için bu tür eylemleri gerçekleştiriyorlar. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz. Bu coğrafyada güçlü olmak mecburiyettir."

"20 yılda yaptıklarımız hepsinden kat kat fazla"

Özhaseki, AK Parti hükümetlerinin 20 yılda Türkiye'de devrim niteliğinde hizmetler yaptığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmiş 80 yıl boyunca Cumhuriyet hükümetleri neler yapmışsa teşekkür ediyoruz ama bizim yaptıklarımız 20 yılda hepsinden kat kat fazla. Savunma sanayiinde şu anda 75 milyar dolarlık proje var. Biz kendi silahlarımızı üretiyoruz, onunla savaşıyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde ortalama yüzde 6 büyüme yakaladık. Her yıl neredeyse 1 milyon insanımızı istihdam edecek ortam sağlıyoruz. Bütün bu yapılanlar çok rahat ortamlarda kolay ve ferah bir ortamda yapılmıyor."

"CHP'de eksen kayması oldu"

AK Parti'nin de bugünlere zorlukları aşarak geldiğini anlatan Özhaseki, Türkiye'deki "vesayetçi rejime ve özgürlüklerin ihlaline" karşı mücadele verdiklerini ve başardıklarını aktardı.

Yaşanan zorluklara rağmen AK Parti'nin girdiği bütün seçimlerden birincilikle çıktığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Biz iyi niyetliyiz, çalışıyoruz ama yeni bir model daha ortaya çıktı. Özellikle Deniz Baykal sonrasında CHP'de bir eksen kayması oldu. Oy verelim vermeyelim Deniz Baykal yerli bir adamdı, milli bir adamdı. Bir FETÖ operasyonu ile yerli milli adamı aldılar, yerine her şeye müsait olan Kemal Efendi'yi koydular. Bütün motivasyon kaynakları, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun'. Bir araya geldiler ama bunlar sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Dünya görüşleri aynı değil, olaylara bakışları aynı değil. Yıkım ekibi. Siz gelince ne yapacaksınız? Savunma sanayiinde ne düşünüyorsunuz? Sonra bakanlık dağılımı başlayacak. HDP’ye ne vermeyi düşünüyorsunuz? Bunları bir itiraf edin. Bu arkadaşların böyle bir tavrı var.

İkinci stratejileri de yalana ve algıya dayalı bir operasyon. Her hafta bir veya iki yalan söylüyor. Allah seçmenlerine yardım etsin. Muharrem İnce bile ayrılırken diyor ki 'CHP genel merkezi işgal altında. Bunların işi gücü iftira.' diyor. Mesela İstanbul Belediye Başkanları algı operasyonları için ajanslara 845 milyon lira para veriyor. Ne yapacaklar, fenomenler, takipçisi olan gruplar... Adam tatilde şortla geziyor ama iş başında diye gösterecekler. 'Adam öyle başarılı ki İstanbul başkanlığı keser mi cumhurbaşkanı olmalı bu adam'. Bu para verilmez. Bu para belediye bütçesinden veriliyorsa helal olmaz."

Özhaseki, AK Parti'nin doğru bildiği yolda ve eser siyasetinde devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından, DEVA Partisi Manisa İl Başkanlığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Süreyya Sakınç, AK Parti’ye katıldı. Sakınç'a rozetini Bakan Dönmez taktı.