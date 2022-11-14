Taksim saldırısı sonrası yaptığı hareket olay olmuştu! Gülbin Tosun'dan açıklama geldi

Taksim'deki saldırı sonrası hafta sonu FOX Haber'i sunan Gülbin Tosun'un yaptığı hareket tepki çekti. Taksim saldırısı sonrası Türkiye yasa boğulmuşken Tosun'un yaptığı hareket sosyal medyanın da diline düştü. Tepkiler üzerine sunucu özür diledi.

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Taksim'deki bombalı saldırısı sonrası tüm Türkiye yasa boğulmuşken, dün FOX Haber yayını sonunda yaptığı hareketle tepki çeken Gülbin Tosun'dan açıklama geldi.

Dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 canımızı yitirdik. Tüm ülke yasa boğulmuşken, hafta sonları FOX Haber'i sunan Gülbin Tosun'un yaptığı hareket tepki çekti. Sosyal medyadan gelen tepkilere sessiz kalmayan Tosun, olayla ilgili olarak açıklama yaptı. İşte Gülbin Tosun'un o açıklaması...

Yayını Taksim'deki saldırı haberiyle açtı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısı tüm Türkiye'yi yaraladı. Gülbin Tosun ile FOX TV Ana Haber Hafta Sonu bülteni de bu acı olayı izleyicilerine aktararak başladı. Ancak yayının devamında yaşananlar tartışmaları beraberinde getirdi. Bültende cumartesi günü gerçekleştirilen deprem tatbikatıyla birlikte uzmanların deprem uyarılarına da yer verildi. Haber, aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu vatandaşların deprem tatbikatı sırasında çekilen görüntüleriyle aktarıldı.

"Ağlanacak halimize gülüyoruz"

Sunucu Gülbin Tosun, söz konusu görüntüleri yorumlarken gülmeye başladı. "Hakikaten trajikomik, özür diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Tosun, gülmeye devam ederek "Hakikaten ağlanacak halimize gülüyoruz, özür diliyorum. Bu tatbikat sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı.

"Bazen conta atıyor"

Tosun, özrünü şu ifadelerle dile getirdi:

"13 Kasım yayınım ile ilgili özür dilemek isterim.İstiklal Caddesi haberini sunduktan sonra bültenin sonundaki tatbikat haberi gerçeğine güldüğüm için. Haberciler büyük çoğunluğun görmediği görüntüleri görüp ayıklıyor sizler için. Bazen conta atıyor sanırım. İçtenlikle özür dilerim."