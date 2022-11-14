Kadın teröristin yakalandığı evin görüntüleri! Saldırıdaki kıyafetleri de evdeydi
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadını kıskıvrak yakaladı. Kadın teröristin kimliği belli olurken isminin Ahlam Albashır olduğu da açıklandı. Öte yandan başarılı operasyon sonucu sağ ele geçirilen teröristin Küçükçekmece'de yakalandığı evin görüntüleri de ortaya çıktı.
İSTANBUL saldırısını yapan kadın teröristin Suriye uyruklu olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti kadın teröristin kimliğini ve verdiği ilk ifadeyi de paylaştı. Kadın teröristin ismi Ahlam Albashır... Dün gece saat 02.50'de İstanbul emniyeti onu saklandığı evde yakaladı.
İstanbul Emniyetinin sorgusunda kadın terörist Ahlam Albashır, PKK-YPG tarafından istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söyledi. Suriye uyruklu olduğunu söyleyen kadın terörist, Türkiye'ye eylem yapmak için Afrin üzerinden kaçak yolla geçiş yapmış.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır, olayın ardından önce Esenler'e, ardından da Küçükçekmece'de kaldığı eve gitmiş, polis ekiplerinin gece düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.
PKK/PYD üyesi teröristin Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yakalandığı ev görüntülendi.