Kadın teröristin yakalandığı evin görüntüleri! Saldırıdaki kıyafetleri de evdeydi

İstanbul Emniyetinin sorgusunda kadın terörist Ahlam Albashır, PKK-YPG tarafından istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söyledi. Suriye uyruklu olduğunu söyleyen kadın terörist, Türkiye'ye eylem yapmak için Afrin üzerinden kaçak yolla geçiş yapmış.