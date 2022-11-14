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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hastaneye mi kaldırıldı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hastaneye mi kaldırıldı?

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, G20 için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova iddiayı yalanladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Associated Press (AP) ajansının uluslararası basına servis ettiği "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı" haberlerinin ardından, Lavrov'un görüntülerini paylaştı.  Zaharova, söz konusu haberleri yalanladı.

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