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İnterneti değil sınırları kapatın! Terörist Suriyeli çıktı İstanbul saldırısı için Ümit Özdağ bu sloganı yayıyor

İnterneti değil sınırları kapatın! Terörist Suriyeli çıktı İstanbul saldırısı için Ümit Özdağ bu sloganı yayıyor

İSTANBUL İstiklal Caddesi saldırısının faili Suriyeli bir kadın çıktı. Dün geceki saldırıdan hemen sonra internet ve sosyal medya kısıtlanmıştı. Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Suriyeliler mevzusunu yeniden tartışmaya açtı. Sosyal medyadan "İnterneti değil sınırları kapatın' kampanyası yapılmaya başlandı.

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İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı Türkiye'deki mülteci sorununu yeniden gündeme taşıdı. Saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin Suriyeli olduğu ortaya çıktı. Ahlam Albashır isimli kadının PKK/YPG tarafından istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiye'ye gönderildiği açıklandı. Kadın teröristin Türkiye'ye Afrin üzerinden kaçak olarak girdiği belirlendi. 

İnterneti değil sınırları kapatın

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıdan hemen sonra BTK tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için internet üzerinden bant daraltma uygulaması yapılmıştı. Mültecilere yönelik tavrıyla bilinen Zafer Partisi kadın terörist Suriye uyruklu çıkınca bunu internet kesintisiyle birleştirip slogana dönüştürdü. 

Ümit Özdağ partisinin hazırladığı sloganı sosyal medya hesabından paylaşırken, twitterda da bu paylaşım hızla yayıldı ve trend topiclere girdi. 

İstanbul'u Şam yapamayacaksınız

Zafer Partisi patlamadan hemen sonra da twitter üzerinden şu paylaşımı yapmıştı:
-Patlayan bombaların sebeplerini ve sorumlularını ne yazık ki acı geçmişimiz bize gösterdi. İstanbul'u Bağdat, Şam, Beyrut, Saraybosna yapamayacaksınız. Çünkü artık Zafer Partisi var!

İstanbul saldırısını yapan kadının kaçış anı

İstanbul'da 6 sivilin canını alan saldırıyı bir kadın terörist gerçekleştirdi. Suriyeli olduğu ortaya çıkan kadın teröristin patlamadan saniyeler önce kaçışı kameralara yansıdı

Kadın teröristin yakalandığı an yüzündeki ifade

Türkiye'yi kahreden saldırının faili olan kadın teröristi İstanbul Emniyeti saklandığı evde yakaladı. Kadın teröristin yakalandığı anda yüzüne yansıyan ifade dikkat çekti. 

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