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Beşiktaş'a sürpriz stoper: Şenol Güneş onu gözüne kestirdi!

Beşiktaş'a sürpriz stoper: Şenol Güneş onu gözüne kestirdi!

Beşiktaş ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başladı. Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda bir liste oluşturuluyor ve bazı isimler öne çıkıyor. Stoper takviyesi için adı anılan isim ise Bruno Martins Indi. İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig’de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Siyah-Beyazlılar, Fransız teknik adamdan istenen verim alınamaması sonrasında hoca değişikliğine gitmişti. Bu doğrultuda çok süre geçmeden teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’i getiren Beşiktaş Yönetimi, başarılı hocadan ilk transfer raporunu aldı.

Siyah-Beyazlılarda Güneş’in ilk olarak stoper bölgesine yeni bir takviye yapılmasını istediği belirtildi. Bu gelişme sonrasında elindeki liste üzerinden çalışmalarını sürdüren yönetimin, şimdiden yeni bir isim belirlediği ortaya çıktı. Kara Kartal’ın, Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar forması giyen 30 yaşındaki savunmacı Bruno Martins Indi’yi hedefleri arasına eklediği bildirildi.

Maliyet araştırması yapılıyor!
Kariyerinde daha önce; Feyenoord, Porto, Stoke City gibi kulüplerde forma giyen 1,85’lik stoper, savunma hattının sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli isim için idarecilerin maliyet hesaplarına başladığı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar’ın bu transfer konusunda maksimum 2 milyon Euro’luk bir bonservis bütçesi ayırması bekleniyor.

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