Hem Eliz hem Yağız annesiz ve babasız kaldı! Meğer İstiklal Caddesi'ne...

TAKSİM İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı minik Eliz'i ve Yağız'ı annesiz - babasız bıraktı. Patlamada yaşamını yitiren Adem Topkara'nın babası Mustafa Topkara konuştu. Meğer Topkara çifti çocukları bırakıp gezmeye caddeye çıkmış...

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında oğlu Adem Topkara ve gelini Mukaddes Elif Topkara'yı kaybeden Mustafa Topkara, oğlunun 7 aylık Yağız isimli erkek ve 2,5 yaşında Eliz adlı kız çocuğu olduğunu söyledi.

"Lafın bittiği yer"

Oğlu ve gelininin Taksim'e halalarının yanına gittiğini belirten Topkara, "Taksim'de halasının iş yeri vardı. Sonra dışarı gezmeye çıkmak istiyorlar. Çocukları halalarının yanına bırakıp dışarı çıkıyorlar. Ne söylenebilir ki. Lafın bittiği yer. Devletimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.