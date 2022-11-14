İstiklal Caddesi saldırısı sonrası ABD'nin taziye paylaşımının altına yorum yağdı itiniz emin ellerde

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayınlamasına tepkiler çığ gibi geldi. PYD'yi destekleyen ABD'nin taziye paylaşımının altına sayısız yorum yapıldı.

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İstiklal Caddesi'nde 6 sivilin öldüğü bombalı saldırıya ilişkin ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin taziye mesajı gündem oldu.

Paylaşımda "ABD, Türkiye'nin İstanbul şehrinde meydana gelen şiddet eylemini güçlü biçimde kınamaktadır. Yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi, sevdiklerini kaybedenlere en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız." ifadelerine yer verildi.

PYD'yi besleyip büyüten ABD'den taziye mesajı

Yakalanan Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın, saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığını itiraf etmesiyle birlikte gözler tonlarca silah ve para desteği sağlayan ABD'nin iki yüzlü politikasına çevrildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin iki yüzlü politikasına anında karşılık verdi. Saldırının gerçekleştiği bölgeyi dolaşan Soylu, olaya ilişkin bilgiler aktarırken ABD'nin taziye mesajını unutmadı.

"Müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır"

Soylu, "Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır." dedi.

Taziye paylaşımına tepki yağdı

Suriye'de PYD'nin üzerine titreyen ABD'nin çıldırtan politikasına tepki sadece Soylu'dan gelmedi elbette. Taziye paylaşımının altına yüzlerce yorum yağdı kullanıcılar ABD yönetimine ateş püskürdü.

"İtiniz elin ellerde"