BIST 4.555
DOLAR 18,61
EURO 19,15
ALTIN 1.051,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstiklal Caddesi saldırısı sonrası ABD'nin taziye paylaşımının altına yorum yağdı itiniz emin ellerde

İstiklal Caddesi saldırısı sonrası ABD'nin taziye paylaşımının altına yorum yağdı itiniz emin ellerde

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayınlamasına tepkiler çığ gibi geldi. PYD'yi destekleyen ABD'nin taziye paylaşımının altına sayısız yorum yapıldı.

Abone ol

İstiklal Caddesi'nde 6 sivilin öldüğü bombalı saldırıya ilişkin ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin taziye mesajı gündem oldu.

Paylaşımda "ABD, Türkiye'nin İstanbul şehrinde meydana gelen şiddet eylemini güçlü biçimde kınamaktadır. Yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi, sevdiklerini kaybedenlere en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız." ifadelerine yer verildi.

PYD'yi besleyip büyüten ABD'den taziye mesajı

Yakalanan Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın, saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığını itiraf etmesiyle birlikte gözler tonlarca silah ve para desteği sağlayan ABD'nin iki yüzlü politikasına çevrildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin iki yüzlü politikasına anında karşılık verdi. Saldırının gerçekleştiği bölgeyi dolaşan Soylu, olaya ilişkin bilgiler aktarırken ABD'nin taziye mesajını unutmadı.

"Müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır"

Soylu, "Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır." dedi.

Taziye paylaşımına tepki yağdı

Suriye'de PYD'nin üzerine titreyen ABD'nin çıldırtan politikasına tepki sadece Soylu'dan gelmedi elbette. Taziye paylaşımının altına yüzlerce yorum yağdı kullanıcılar ABD yönetimine ateş püskürdü.

"İtiniz elin ellerde"

İlgili Haberler
Süleyman Soylu'dan İstiklal Caddesi saldırısı açıklaması: ABD büyükelçiliğinin taziyesini kabul etmiyoruz Kadın terörist bakın nereli ve kim çıktı! İstanbul saldırısını yapan Ahlam Albashır istihbarat elemanıymış New York Times'tan skandal başlık! İstanbul'daki bombalı saldırıyı böyle servis ettiler!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kadın teröristin yakalandığı evin görüntüleri! Saldırıdaki kıyafetleri de evdeydi
Foto Galeri Kadın teröristin yakalandığı evin görüntüleri! Saldırıdaki kıyafetleri de evdeydi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüştü
Taksim'de bombacı kadının yanındaki iki İsrailli kadınla ilgili flaş gelişme! Saldırıda parmakları var mı?
Taksim'de bombacı kadının yanındaki iki İsrailli kadınla ilgili flaş gelişme! Saldırıda parmakları var mı?
Ataşehir’de deprem olup dışarı çıktılar sürücünün sözleri duygulandırdı
Ataşehir’de deprem olup dışarı çıktılar sürücünün sözleri duygulandırdı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Beşiktaş'a sürpriz stoper: Şenol Güneş onu gözüne kestirdi!
Beşiktaş'a sürpriz stoper: Şenol Güneş onu gözüne kestirdi!
Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısını açıkladı
Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısını açıkladı
İstanbul Valisi'nden yaralılar hakkında açıklama! Taburcu olan Saadettin Çevik: Ağır işitiyorum
İstanbul Valisi'nden yaralılar hakkında açıklama! Taburcu olan Saadettin Çevik: Ağır işitiyorum
New York Times muhabiri Ben Hubbard'ın İstiklal Caddesi saldırısı paylaşımı tepki çekti
New York Times muhabiri Ben Hubbard'ın İstiklal Caddesi saldırısı paylaşımı tepki çekti
Dünya Kupası'na sayılı günler kala dramatik sakatlık: Ünlü kalecinin ayak bileği kırıldı!
Dünya Kupası'na sayılı günler kala dramatik sakatlık: Ünlü kalecinin ayak bileği kırıldı!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hastaneye mi kaldırıldı?
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hastaneye mi kaldırıldı?
Öğretmenleri ilgilendiriyor! MEB duyurdu erişime açıldı
Öğretmenleri ilgilendiriyor! MEB duyurdu erişime açıldı
İnterneti değil sınırları kapatın! Terörist Suriyeli çıktı İstanbul saldırısı için Ümit Özdağ bu sloganı yayıyor
İnterneti değil sınırları kapatın! Terörist Suriyeli çıktı İstanbul saldırısı için Ümit Özdağ bu sloganı yayıyor