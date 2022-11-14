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Taksim'de bombacı kadının yanındaki iki İsrailli kadınla ilgili flaş gelişme! Saldırıda parmakları var mı?

Taksim'de bombacı kadının yanındaki iki İsrailli kadınla ilgili flaş gelişme! Saldırıda parmakları var mı?

İSTANBUL İstiklal Caddesi'ne 6 kişiyi öldüren bombayı koyduktan sonra kaçarken kameralara yakalanan PKK'lı kadının yanında görülen iki kadının İsrail vatandaşı oldukları ortaya çıktı. O kadınlara ne oldu?.. İşte cevabı...

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İran medyasının İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıda kamera kayıtlarında saldırganın yanında yürüyen iki kadının İsrailli olduğunu belirterek, saldırıda İsrail sorumluluğu olduğunun iddia etmesi üzerine İsrail medyası, görüntüde yer alan iki kadının turist olduklarını ve İsrail’e döndüklerini aktardı.

İran medyası: İsrail parmağı var

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı saldırıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da PKK/PYD üyesi olduğunu söylediği zanlı, bugün evine yapılan baskın ile yakalanmıştı. Saldırganın olay anında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünde yanında iki kadının yürüdüğü görülmüştü. İran medyası IRNA, görüntüde yer alan iki kadının İsrailli olduğunu aktararak saldırıda İsrail şüphesine ilişkin iddialar aktarmıştı.

İsrail: İki kadın İsrail'e döndü

İddialar üzerine İsrail basını Ynet News, iki turist olduklarını belirterek kadınların Or Atedgi ve Natali Swissa olduklarını paylaştı. Kadınların Türkiye’ye tatil için geldikleri ve şu an İsrail’e döndükleri aktarıldı. Atedgi’nin eşi ve Swissa’nın kardeşi olan Liran Atedgi, iki kadının saldırıya Türkiye tatillerinin son gününde yakalandıklarını söyledi.

Bombacı kadın Küçükçekmece'de böyle yakalandı

İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan zanlının gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandığı ortaya çıktı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

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