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Kanlar içinde bulunmuştu Kocaeli'deki cinayetin sır perdesi aralandı

Kanlar içinde bulunmuştu Kocaeli'deki cinayetin sır perdesi aralandı

KOCAELİ'de inşaat halindeki binada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli ile maktulün birlikte çelik konstrüksiyon işi yaptıkları, alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında pompalı tüfek ile cinayetin işlendiği öğrenildi.

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Olay, dün gece saatlerinde Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Vişne Sokak'ta inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, inşaat halinde olan, henüz faaliyete geçmemiş binanın ofis kısmında Ahmet Zeki Eren’i kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Ahmet Zeki Eren’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan cinayet büro ekipleri, Ahmet Zeki Eren'i vuran şüphelinin S.Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Yapılan araştırmalar neticesinde Ahmet Zeki Eren ile S.Y.'nin iş arkadaşı olduğu ve inşaat halindeki binanın çelik konstrüksiyon balkonunu yaptıkları öğrenildi. İki arkadaşın inşaat halindeki ofiste gece saatlerinde beraber alkol aldıkları, aralarında çıkan kavga sonrasında S.Y.'nin pompalı tüfekle arkadaşını vurarak öldürdüğü tespit edildi.

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