Polis, İstiklal Caddesi'ni toplu girişlere kapattı! Ümit Özdağ polislerle tartıştı

İSTANBUL'da dün yaşanan bombalı saldırı sonrası yaşamını yitirenler için İstiklal Caddesi'nde olayın yaşandığı bölgeye karanfil bırakıldı. İstiklal Caddesi'ne 'toplu girişler' polis tarafından kapatıldı.

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İstanbul'da dün yaşanan bombalı saldırı sonrası yaşamını yitirenler için İstiklal Caddesi'nde olayın yaşandığı bölgeye karanfil bırakıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da bölgeye gelerek karanfil bıraktığı İstiklal Caddesi'ne 'toplu girişler' polis tarafından kapatıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindekiler ile birlikte İstiklal Caddesi'ne girmek istedi. Caddeye girmeden önce güvenlik güçleri ile konuşan Özdağ'a, girişlerin toplu halde yapılamayacağı söylendi. Girişi açık olan İstiklal Caddesi, Ümit Özdağ'ın girişinden sonra polis tarafından kapatıldı.

Toplu halde girmenin yasak olduğunu söyleyen yetkililer, polis kalkanıyla girişi engelledi. Polis, kalkanlarla girişini kapattığı caddeyi, aralıklı sürelerle ve az sayıda vatandaşa izin vererek açtı.