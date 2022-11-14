Merih Demiral'dan kötü haber TFF'den resmi açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den Türkiye açıklaması

Taksim saldırısı şehitleri toprağa veriliyor! Üzerimde kocamla kızımın kanı var

Araba alacaklar dikkat ÖTV indirimde son çağrı! Yılbaşından sonra...

Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!

Ahırda kurşunlanarak öldürülmüştü! Katili öyle biri çıktı ki pes

Kanlar içinde bulunmuştu Kocaeli'deki cinayetin sır perdesi aralandı

Hem Eliz hem Yağız annesiz ve babasız kaldı! Meğer İstiklal Caddesi'ne...

İstiklal Caddesi saldırısı sonrası ABD'nin taziye paylaşımının altına yorum yağdı itiniz emin ellerde

PKK Taksim'deki saldırıyı üstlenmedi! Yine aynı yalan: Sivilleri hedef almazlarmış

Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüştü

Taksim'de bombacı kadının yanındaki iki İsrailli kadınla ilgili flaş gelişme! Saldırıda parmakları var mı?

Ataşehir’de deprem olup dışarı çıktılar sürücünün sözleri duygulandırdı