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Merih Demiral'dan kötü haber TFF'den resmi açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merih Demiral'dan kötü haber TFF'den resmi açıklama

Milli takımda Merih Demiral şoku yaşanıyor. Serie A'nın 15. haftasında oynanan Atalanta-Inter karşılaşmasında yıldız futbolcu Merih Demiral'ın sakatlandığı ve Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

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Merih Demiral Atalanta maçına ilk 11'de başlamış ancak 68. dakikada yerini Memeh Okoli'ye bırakmıştı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıklandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendi uyarınca, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

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