Merih Demiral'dan kötü haber TFF'den resmi açıklama

Milli takımda Merih Demiral şoku yaşanıyor. Serie A'nın 15. haftasında oynanan Atalanta-Inter karşılaşmasında yıldız futbolcu Merih Demiral'ın sakatlandığı ve Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.Abone ol
Merih Demiral Atalanta maçına ilk 11'de başlamış ancak 68. dakikada yerini Memeh Okoli'ye bırakmıştı.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıklandı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendi uyarınca, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.