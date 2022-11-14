Ankara'da Rusya-ABD zirvesi! CIA Direktörü Burns ve Rus İstihbarat Başkanı görüştü

ANKARA'da tarihi bir zirve daha... .. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, CIA Direktörü Burns'un Ankara'da Rus mevkidaşı ile görüştüğü belirtildi.

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CIA Direktörü William J. Burns ile ile Rus Mevkidaşı Türkiye'de bir araya geldi. Görüşme Ankara'da gerçekleşti. Beyaz Saray görüşmeyi duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Burns Rusya'ya olası nükleer kullanması durumundaki sonuçları aktarıyor. Ukrayna ile ilgili herhangi bir müzakere olmadı" denildi.

Nükleer silah uyarısı yapıldı

Beyaz Saray yetkilisi açıklamasında, "Burns herhangi bir müzakere gerçekleştirmeyecek. Ukrayna savaşı konusunda herhangi bir anlaşma müzakeresi sözkonusu değil. Burns Rusya'ya olası nükleer silah kullanımının sonuçlarını aktarıyor" denildi.

Doğrulayamayız da yalanlayamayız da

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, "Türkiye'de ABD ile görüştüğümüzü doğrulayamayız da yalanlayamayız da" denildi. Geçtiğimiz hafta Rus Kommersant gazetesi, Rusya ve ABD'nin önümüzdeki haftalarda Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Antlaşması ile ilgili olarak bir danışma komisyonu toplantısı yapmayı görüştüğü bilgisini paylaşmıştı.

ABD medyası yazmıştı

ABD medyasında geçen hafta, nükleer tehdidi azaltmak için Moskova ile gizli görüşmeler yürütüldüğüne yönelik haberler yer almıştı.