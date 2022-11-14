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Tekirdağ'da terminaldeki bilet tartışması feci bitti sinirlendi ve...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da terminaldeki bilet tartışması feci bitti sinirlendi ve...

TEKİRDAĞ’da yolcu bileti tartışması nedeniyle çıkan kavgada, otobüs çalışanı bıçaklanarak yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Şehir dışına çıkmasını istemediği kişiye bilet kesilmesine sinirlenen A.A., otobüs firması çalışanlarına saldırdı.

Öfkeli saldırgan A.A., kavga ettiği otobüs çalışanı Y.K.’yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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