Tekirdağ'da terminaldeki bilet tartışması feci bitti sinirlendi ve...
TEKİRDAĞ’da yolcu bileti tartışması nedeniyle çıkan kavgada, otobüs çalışanı bıçaklanarak yaralandı.Abone ol
Olay, akşam saatlerinde şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Şehir dışına çıkmasını istemediği kişiye bilet kesilmesine sinirlenen A.A., otobüs firması çalışanlarına saldırdı.
Öfkeli saldırgan A.A., kavga ettiği otobüs çalışanı Y.K.’yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.